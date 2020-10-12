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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 12-10-2020

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
درجة الحرارة
درجة الحرارة
وسام عطية
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجة الحرارة اليوم وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا. 

درجة الحرارة اليوم

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 12-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مع رياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

فيما يسود طقس لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية للبلاد.

ويتأثر شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

حالة الطقس اليوم
درجات الحرارة العظمى - الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 30 21
الإسكندرية 28 22
تصل الحرارة في وادي النطرون 29 22
طنطا 30 21
تصل الحرارة في شبين الكوم 30 21
دمنهور 29 22
تصل الحرارة في بلطيم 29 22
مطروح 27 21
تصل الحرارة في السلوم 28 20
سيوة 30 19
تصل الحرارة في بورسعيد 29 23
دمياط 28 22
تصل الحرارة في الزقازيق 30 22
المنصورة 30 22
تصل الحرارة في الإسماعيلية 31 22
السويس 31 22
تصل الحرارة في العريش 29 23
رفح 29 22
تصل الحرارة في رأس سدر 31 23
نخل 30 17
تصل الحرارة في نويبع 34 26
طابا 30 22
تصل الحرارة في كاترين 33 16
الطور 35 23
تصل الحرارة في شرم الشيخ 35 28
الغردقة 35 25
تصل الحرارة في مرسى علم 35 25
الفيوم 32 22
تصل الحرارة في بني سويف 33 22
المنيا 34 23
تصل الحرارة في أسيوط 35 22
سوهاج 37 22
تصل الحرارة في قنا 38 23
الأقصر 29 25
تصل الحرارة في أسوان 40 25
إدفو 40 24
تصل الحرارة في أبوسمبل 40 27
الوادي الجديد 40 26
تصل الحرارة في شلاتين 36 28
أبورماد 35 27
تصل الحرارة في حلايب 33 29
رأس حدربة 35 26

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