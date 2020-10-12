وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن تابلت الثانوية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام تم توزيعها على المديريات، لافتًا إلى أنها سوف تسلم مع بدء الدراسة في أنحاء الجمهورية.جاء ذلك خلال تساءل أولياء الأمور عن موعد تسليم اجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بالصف الأول الثانوي.ووجه وزير التعليم رسالة قائلًا: «يا جماعة الصبر طيب ولا تطلبوا كل شئ في وقت واحد فنحن نعمل ليل نهار والعام لم يبدأ بعد!».