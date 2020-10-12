سعر اليورو اليوم الإثنين 12-10-2020 بالبنوك المصرية



ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.68 جنيه.



سعر اليورو اليوم الإثنين 12-10-2020 في البنوك المصرية



سعر اليورو اليوم الإثنين 12-10-2020 في البنوك المصرية

وفي بنك إتش إس بي سي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.56 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، كما انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، أما في بنك بلوم فسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.73 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.62 جنيه.



أسعار اليورو



وفي بنك قناة السويس تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات انخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 19.39 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي وبنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.64 جنيه، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.40 جنيه وللبيع 18.64 جنيه.

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي وبنك مصر إيران، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي.