سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 12-10-2020 بالبنوك المصرية





سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم





أسعار الدينار الكويتي





سعر الدينار الكويتى اليوم في مصر









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يرصد موقع "الدستور"الإثنين 12-10-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:محليًا، مازال تراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك المحلية الأجنبية متصدرًا للمشهد لليوم الرابع على التوالي أمام الجنيه، مقابل ارتفاعه اليوم فقط في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية.وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.44 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر مسجلًا للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.52 جنيه.وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في البنك التجاري الدولي للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك عوده سجل سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 47.52 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51 جنيه.وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع الدينار مسجلا للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، كما انخفض سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.30 جنيه، وفي المقابل ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فبلغ للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.51 جنيه.