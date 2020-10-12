رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 12-10-2020 بالبنوك المصرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:32 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 12-10-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، مازال تراجع سعر الدينار الكويتي في البنوك المحلية الأجنبية متصدرًا للمشهد لليوم الرابع على التوالي أمام الجنيه، مقابل ارتفاعه اليوم فقط في البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية.


سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم  


وتراجع سعر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.44 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه في بنك مصر مسجلًا للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.50 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.52 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي


وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.49 جنيه وللبيع 51.43 جنيه، كما بلغ سعر الدينار في البنك التجاري الدولي للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.49 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48 جنيه، وفي بنك عوده سجل سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 47.52 جنيه وللبيع 51.53 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 47.56 جنيه وللبيع 51.51 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم في مصر


وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع الدينار مسجلا للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.51 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.77 جنيه وللبيع 51.64 جنيه، كما انخفض سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.30 جنيه، وفي المقابل ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.10 جنيه وللبيع 51.54 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فبلغ للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.51 جنيه.

قد يهمك أيضا:

سعر الدينار الكويتى اليوم 2020 فى البنوك المصرية




موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 11-10-2020

«أسرة جاحدة».. أب يهرب من بيته بعد ضربه وإهانته (فيديو)

هذه الأبراج الأوفر حظًا في 2021

الصور

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

سلوفاكيا تفرض ارتداء الأقنعة فى الأماكن المفتوحة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تلقي رسائل التحديث

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح

نوران أبوطالب تقدم حفلًا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

فوق شاطئ بعيد

رائحة البحر