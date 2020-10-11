نائب محافظ الوادى الجديد تتابع موقف «حياة كريمة» بـ الداخلة

عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الداخلة، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المنفذة بالقرى المستهدفة بالمبادرة ونسب تنفيذها وأهم المشروعات التي تم تنفيذها.واطلعت نائب المحافظ على ما تم تنفيذه بقرية الصحوة والتي تم الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية بها وجاري الانتهاء من تأثيثها وعمل اللاندسكيب وتوفير الكوادر الطبية والفنية للعمل بها، واستكمال أعمال توصيل الصرف الصحي، كما تم دراسة المشروعات التنموية الأنسب لاحتياجات الأهالي.كما تم مناقشة آليات حصر حالات التصالح في مخالفات البناء التي تتكفل المبادرة بسداد رسوم التصالح عنها، بعد بحث الحالات وتحديد المستحق منها، بناء على المبادرة التي تم إطلاقها لتخفيف العبء عن المواطنين.