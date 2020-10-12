«التنظيم والإدارة» يكشف ضوابط وشروط النقل للموظفين

حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ضوابط الموافقة على نقل الموظفين بين الجهات الحكومية، بعد إنهاء قرارات الندب التي تخطت مدة الأربع سنوات كحد أقصى، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.ويجيز القانون نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها بشرط موافقة الموظف، وألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية، أو النقل إلى وظيفة تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.أن يكون النقل لوظيفة شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، أو ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التى يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو طلب الوحدة المنقول منها، أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا لمصلحة العمل.أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل.موافقة الوحدة المنقول إليها.ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.