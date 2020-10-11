«مستقبل وطن» بالفيوم ينظم مؤتمرا لدعم المرأة بانتخابات «النواب»

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالفيوم، بالتعاون مع أمانة العلاقات العامة، وتحت إشراف المهندس عبد القادر الجارحى عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الدكتورة ميرڤت عبد العظيم مرشحة القائمة الوطنية "من أجل مصر".جاء ذلك بحضور الدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة التعليم والبحث العلمي، وأعضاء هيئة مكتب ٱمانة المرأة بالمحافظة، وأمناء البندر وأمناء اللجان النوعية بقرى ومراكز المحافظة وحشود من السيدات.وتم خلال المؤتمر التأكيد على دور المرأة فى المجتمع وحقها في ممارسة العمل السياسي، وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.