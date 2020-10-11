«التنظيم والإدارة» يوضح عقوبات انقطاع الموظفين عن العمل (انفوجراف)

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انفوجرافا يوضح ضوابط تنظيم ساعات العمل لموظفى الجهات الحكومية، موضحًا أن الأمر يخضع لقرار السلطة المختصة بكل وحدة يحدد على إثره أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته.وأكد التنظيم والإدارة، أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله خلال المواعيد المقررة إلا بإجازة يرخص له بها.وأضاف أن الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل تتمثل فى الحرمان من الأجر عن مدة الانقطاع، والمسائلة التأديبية، وذلك بمراعاة مدد الانقطاع التى تكون سببا فى إنهاء الخدمة.