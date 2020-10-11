«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، الضوء على تدوينة إسراء الحكيم زوجة الأجير الإخواني سامي كمال الدين والتي فضحت فيها ما يدور في ماخور قناة الشرق الإخوانية.













وأوضح الباز أن إسراء الحكيم كشفت خلال تدوينتها عن أن هناك مخططات جنسية تتم في القناة، وأن إحدى السيدات حاولت استئجار عاهرة لتمارس الرذيلة مع رئيس القناة، وتصويره لابتزازه، لرفع مرتب زوجها ليعادل نفس مرتب معتز مطر".













كما كشفت إسراء عن أن هذه القناة عبارة عن وكر لشرب الحشيش، بين العاملين فيها.











