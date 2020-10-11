الباز: السيسي حسم أمر التصالح مع الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة حاسمة اليوم ترقى لمستوى القرار، بأنه لا تصالح مع كل من يحاولون هدم الوطن.













وأضاف الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن الرئيس في رسالته كان يقصد أنه لا تصالح مع التنظيمات أو قوى إقليمية أو جماعات إرهابية تستهدف الدولة المصرية ولم يقتصر الأمر على التنظيمات فقط، بل شملت الدول أيضًا.











