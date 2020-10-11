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اقتصاد

الإحصاء: لم نغير منهجية رصد الأسعار وتحديث أوزان السلع منذ 2008

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:14 م
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أكد مينا نصحي الباحث الأخصائي بالإدارة العامة للأرقام القياسية والأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز لم يدخل أي تعديلات على منهجية إجراء بحث التضخم الشهري وإنما أجرى تحديث على أوزان السلع لمواكبة التغير في أنماط استهلاك الأسر المصرية لأول مرة منذ عام 2008.

وأوضح مسئول الإحصاء في تصريح لـ«الدستور» أن التحديث شمل تعديل الوزن النسبي لقسم الطعام والمشروبات الذي يتصدر أوجه الإنفاق لينخفض من 45% لـ 36%، وفي المقابل شهدت أقسام التعليم والصحة والمسكن ارتفاعًا بأوزانها النسبية نتيجة تزايد إنفاق المصريين عليها مؤخرًا.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أمس السبت، استقرار المستوى العام للأسعار خلال شهر سبتمبر 2020، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.5 نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظًا على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 3.3% لشهر سبتمبر 2020 مقابل 4.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا التغير إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 1.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.7%، الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.7%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 8.1%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.8%، مجموعة العناية الشخصية 0.6%.

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