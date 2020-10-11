نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد جمعية تنمية المجتمع المحلي لقرى البشندي

تفقّدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها عبدالحكم الجبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط مقر جمعية تنمية المجتمع المحلي لقرى البشندي.وأشادت حنان بمنتجات الجمعية، ووجهت بفتح منافذ جديدة لعرض المنتجات التي تعبر عن التراث الواحاتي، والتقت بالفريق المشارك في جائزة التميز الحكومي للقرية، موجّهة أيضا برفع كفاءة القاعة الملحقة بالجمعية وتركيب وحدة تكييف لها.كما تابعت مجدي سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي التابعة للجمعية والتي تبلغ طاقتها 700 م٣يوميا، وأيضا تفقدت المزرعة التابعة للجمعية والمقامة على مساحة 33 فدان لزراعة النخيل وأشجار الموالح والتوت، حيث وجهت بالتوسع في زراعة التوت، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء، لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي، لوضع مصر على الخريطة العالمية في إنتاج وتصنيع وتصدير الحرير.