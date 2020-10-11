العثور على جثة محاسب متحللة داخل شقته بالتبين
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:04 م
هدير مصطفيطباعة
كشفت التحريات التي أجراها المقدم سامح العربي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين بشأن العثور على جثة محاسب في حالة تحلل داخل شقته بمنقطة حكر التبين.
وأشارت التحريات إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته.
وكان تلقي مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا بالعثور على جثة محاسب يدعي "محمد مصطفى حسين رشدى" 56 سنة، دخل عقار بمنطقة الحكر.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.
وأشارت التحريات إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته.
وكان تلقي مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا بالعثور على جثة محاسب يدعي "محمد مصطفى حسين رشدى" 56 سنة، دخل عقار بمنطقة الحكر.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.