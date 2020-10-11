العثور على جثة محاسب متحللة داخل شقته بالتبين

كشفت التحريات التي أجراها المقدم سامح العربي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين بشأن العثور على جثة محاسب في حالة تحلل داخل شقته بمنقطة حكر التبين.وأشارت التحريات إلى أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي ويقيم بمفرده داخل الشقة محل العثور على جثته.وكان تلقي مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا بالعثور على جثة محاسب يدعي "محمد مصطفى حسين رشدى" 56 سنة، دخل عقار بمنطقة الحكر.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.