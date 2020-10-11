إطلاق 32 منحة تعليمية في 3 كليات بجامعة حورس

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، عن إطلاق جامعة حورس لعدد ٣٢ منحة تعليمية لأبناء محافظة دمياط من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة وأبناء شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة وأبناء شهداء الجيش الأبيض ممَن كانوا بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.ونوّهت المحافظ إلى أن هذه المنح تتضمن منحتين جزئية بنسبة ٥٠٪ في كلية العلاج الطبيعي بمجموع لا يقل عن ٩٠٪ وكذا ١٥ منحة في كلية الهندسة (٥ منح كاملة و١٠ منح جزئية بنسبة ٥٠٪) بمجموع لا يقل عن ٨٠٪، إضافة إلى عدد ١٥ منحة بكلية إدارة الأعمال (٥ منح كاملة و١٠ منح جزئية بنسبة ٥٠٪) بمجموع لايقل عن ٦٠٪، على أن يكون الطالب المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ ولم يتقدم للدراسة في أي جامعة خاصة أو أهلية في مصر.كما تقدمت منال عوض بالشكر الجزيل إلى رئيس مجلس أمناء جامعة حورس وأعضاء المجلس لحرصهم الدائم على توفير فرص تعليمية لأبناء المحافظة، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة بمختلف المجالات، وإيمان منها بالدور العظيم الذى قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض.وأكدت جامعة حورس، في بيان أصدرته ان الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن بحث اجتماعي، مفردات مرتب الاب والأم، بيان من التأمينات في حال عمل الأب أو الأم بالأعمال الحرة، بيان من المعاشات في حالة بلوغهم السن القانونية للمعاش، إضافة إلى إفادة من الجمعية الزراعية بوجود حيازة أم لا، صورة شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، تقرير طبى في حالة وجود أية أمراض، أما في حالة وفاة الأب يتطلب إحضار شهادة الوفاة وبيان بالمعاش، كما سيتم تلقى تلك الأوراق بديوان عام محافظة دمياط لترشيح المستحقين من المتقدمين وإرسال بياناتهم إلى الجامعة.