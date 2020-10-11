استعداد محال الحلوى لاستقبال المولد النبوي الشريف (صور)

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ظاهرة اعتاد المصريون على الاحتفال بها كل عام، فإنها تعد أحد الطقوس التي ترجع للعصر الفاطمي. وترصد "الدستور" في السطور التالية استعدادات محال بيع الحلوى للمولد النبوي.قال محمد برعي، صاحب شادر بيع حلوى: "بننتظر مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام من السنة للسنة عشان نسترزق، وبتكون فرحة لكل الناس، مسلم ومسيحي، وففي مسيحيين كتير بيجوا يشتروا حلويات ويهننونا وهما بيشتروا، وربنا يفرجها علينا جميعا".وأضاف محمود سليمان: "من أجمل أيام السنة، وهي مصدر رزقنا، ولكن بسبب كورونا ممكن تكون السنة دي حركة البيع فيها مش زي السنين إللي فاتت، بس فرشنا وهنشتغل وهننزل ببضاعتنا والرزق بإيد ربنا".وأكمل سلامة محي: "مناسبة المولد لها مذاق خاص، وبنستعد كل سنة له ببهجة وفرحة وهي مصدر رزقنا، وإحنا بنحاول نخفض سعر الحلوى هذا العام بسبب حالة ركود إللي سببها فيروس كورونا، بس عندنا أمل ربنا يخلف علينا، وترجع الشوادر تتملي ناس وأطفال من كل مكان".