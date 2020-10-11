محافظ الغربية يقود حملة ليلية مكبرة لرفع إشغالات طنطا (صور)

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء الأحد، حملة مكبّرة لرفع الإشغالات بمدينة طنطا، يرافقه اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة.بدأت الجولة بتفقد ميدان المحطة وشارع المديرية والبورصة، ووجه المحافظ رئيس حي أول برفع كل الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، كما تفقد المحافظ ومرافقوه شوارع الجلاء وسعيد والحلو وتوت عنخ آمون ومحب وحسن حسيب والبحر والطريق السريع وتم رفع إشغالات تلك الشوارع.كما تفقد المحافظ ومرافقوه منطقة الاستاد، وقام حي ثان طنطا برفع كل الإشغالات على طول كورنيش الاستاد في الاتجاهين موجّهًا إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، مختتمًا الجولة بتفقد منطقة كورنيش المرشحة، حيث تم رفع الإشغالات على طول الكورنيش وكذلك المقاهي المتواجدة بالمنطقة والتنبيه على أصحابها بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.وأكد رحمي أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.رافق المحافظ في جولته عادل داوود، محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.