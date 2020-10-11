3 إصابات جديدة بكورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت منها اثنتان في ولاية الخرطوم وواحدة في ولاية الجزيرة (وسط السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لألف و357 عينة سُجلت من بينها الحالات الجديدة.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و673 حالة، بينها 836 وفاة، تعاقى منهم 6 آلاف و764 شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.