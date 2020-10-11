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منوعات

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد تلقي رسائل التحديث

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:04 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
عبدالله هشام
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تواصل وزارة القوى العاملة في تلقي طلبات تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة لليوم الرابع على التوالي بعد تلقي المستفيدين من صرف منحة الـ500 جنيه من العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تمهيدًا لصرف منحة العمالة الغير منتظمة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لنهاية العام الجاري.

تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

وطالبت وزارة القوى العاملة العمالة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا بضرورة تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة ذلك خلال رسائل نصية تلقاها المستفيدين من المنحة عبر رقم 2030 الذي الذين تمكنوا من صرف منحة الـ500 جنيه، خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى يوم 15 أكتوبر كحد أقصى عبر موقع وزارة القوى العاملة.

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يأتي ذلك بعدما أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان لها، مد منحة العمالة غير المنتظمة للعمال المتأثرين من تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 3 أشهر؛ لضمان دعم ومساندة العمالة المتضررة ، على أن يتم صرف المنحة خلال أشهر "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020"، والمقدرة بـ500 جنيه شهريا.

كيفية  تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة

ويرصد «الدستور» كيفية تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة عبر موقع وزارة القوى العاملة من أجل الحصول على منحة الـ500 جنيه في الخطوات التالية:

1- يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة من "هنا".

2- اضغط على زر "تقديم" واتباع الخطوات المطلوبة.

3- تسجيل البيانات المطلوبة كاملة والتي تتضمن (الاسم رباعي- الرقم القومي- رقم التليفون المحمول- المؤهل الدراسي).

4- توضيح حالة العمل "مستمرة أم متوقفة".

5- اسم المحافظة المقيم بها العامل.

6- بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات يتم الضغط على إرسال الموجود أسفل الاستمارة الإلكترونية بالموقع.

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