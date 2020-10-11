45 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 4718 حالة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية أن 25 حالة من بين المصابين بالفيروس قد تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1296 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 224 حالة.