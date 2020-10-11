خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:04 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عدد من الخطوات يمكن من خلالها الناخبين الذين سيقومون بالتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، للتعرف والإستعلام عن مقراتهم الإنتخابية على مستوي كافة محافظات الجمهورية، حيث يبدأ مارثون خوض معركة انتخابات مجلس النواب 2020، يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر الجاري خارج جمهورية مصر العربية (المصريين بالخارج)، حيث قامت اللجنة الوطنية للانتخابات بتقسيم الانتخابات البرلمانية المقبلة إلي مرحلتين أولي وثانية.
يستعلم الناخبين الذين يرغبون التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة عن مقرات الإنتخابية، بعدد من الطرق حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أولها الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة، للاستعلام يجب اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول على الرابط الإلكتروني الهيئة الوطنية للانتخابات وهو https:www.elections.eg
- يظهر على الشاشة جملة "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية".
- يقوم الناخب بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في المكان المخصص بالرقم القومي.
- يظهر كافة بيانات الناخب "مكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز".
- أما الطريقة الثانية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن المقرات الانتخابية للناخبين وهي إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقم، وذلك على الرقم 5151.
- أما الطريقة الثالثة هي الاتصال على الخط الساخن 141.
- حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية اجراء انتخابات مجلس النواب 2020، أولًا للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، وداخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك في محافظات المرحلة الأولي وعددها 14 وهم "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة، خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر المقبل.
- أما المرحلة الثانية للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 ستكون في 13 محافظة وهم "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وتأتي في المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي التصويت خارج جمهورية مصر العربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، أمام داخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر المقبل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة، خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر المقبل.
خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2020
يستعلم الناخبين الذين يرغبون التصويت في انتخابات مجلس النواب المقبلة عن مقرات الإنتخابية، بعدد من الطرق حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أولها الدخول على الرابط الإلكتروني للهيئة، للاستعلام يجب اتباع الخطوات الأتية:
- الدخول على الرابط الإلكتروني الهيئة الوطنية للانتخابات وهو https:www.elections.eg
- يظهر على الشاشة جملة "استعلم عن موقفك الانتخابي، للاستعلام عن حقك في مباشرة الحقوق السياسية".
- يقوم الناخب بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في المكان المخصص بالرقم القومي.
- يظهر كافة بيانات الناخب "مكان اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها والقرية والمركز".
- أما الطريقة الثانية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن المقرات الانتخابية للناخبين وهي إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومي المكون من 14 رقم، وذلك على الرقم 5151.
- أما الطريقة الثالثة هي الاتصال على الخط الساخن 141.
موعد انتخابات مجلس النواب 2020
- حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بداية اجراء انتخابات مجلس النواب 2020، أولًا للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر الجاري، وداخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجاري، وذلك في محافظات المرحلة الأولي وعددها 14 وهم "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة، خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر المقبل.
- أما المرحلة الثانية للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 ستكون في 13 محافظة وهم "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وتأتي في المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي التصويت خارج جمهورية مصر العربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، أمام داخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر المقبل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة، خارج جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وداخل جمهورية مصر العربية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر المقبل.
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