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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: جرأة ووضوح السيسي جواز سفر لقلوب المصريين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:20 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال حمدي سعد، عضو مجلس النواب، إن جرأة الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضوحه التام هى جواز سفره المباشر لقُلوب عشرات الملايين من المصريين، وهو كما قال في الندوة التثقيفية رقم 32 للقوات المسلحة لم يضحك علينا ولم يبع لنا أوهاما ولا أي شىء، ومن البداية قال لنا جميعا إن هناك تحديات كبيرة أمام الوطن ولا بد من مجابهتها بكل قوة.

أضاف سعد، في بيان الأحد، أن الصراحة والوضوح الذين يتمتع بهما السيسي جعل الجميع يشاهد معجزة البناء والتعمير في مصر، والكل راض بها وسعيد ولا ينخدع بشعارات الزيف والضلال التي يسوقها تنظيم الإخوان والمحسوبين عليه لإحداث بلبلة.

وأكد عضو مجلس النواب أن ما يحدث في مصر من تعمير وما تم على أرض الواقع خلال 6 سنوات، لم يحدث في مدة تتجاوز الـ 20 سنة والجميع يعمل ويبذل الجهد، بتوجيهات الرئيس لوضع مصر على الطريق الصحيح والقضاء على كل المشاكل المتفاقمة منذ عقود مضت.

أضاف عضو مجلس النواب أن هناك تطويرًا هائلًا حدث في مجال البنية التحتية، وهناك تطوير وإعادة بناء الاقتصاد وبكل قوة وإقامة مشاريع قومية عملاقة غير مسبوقة.

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