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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عابد عناني لـ«الدستور»: تكريم الرئيس السيسي نجاح حقيقي لـ«الاختيار»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:00 م
عابد عناني
عابد عناني
حسن أمين
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أعرب الفنان عابد عناني عن سعادته الكبيرة بتكريمه صباح اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة المصرية.

وقال "عناني" في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الوقوف أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فخر لأي مواطن مصري، خاصة وأن هذا التكريم يكون بسبب عمل فني ووطني لمس قلوب ووجدان المصريين.

وأضاف أن هذا التكريم هو حصيلة النجاح الحقيقي لمسلسل "الاختيار" ولجميع أبطال وصناع العمل، مشيرا إلى أن قيادات ضباط القوات المسلحة أشادوا بالدور الكبير والحالة التي صنعها المسلسل من بث الروح الوطنية في نفوس الشعب المصري، والذي لا يقل أهمية عن الأحداث والبطولات التي يخوضها جنود وضباط الجيش المصري على أرض الواقع.

وتابع أن هذا التكريم بث في داخله شعور بأنه فعل شئ وطني كبير وليس مجرد عملا فنيا، خاصة وأنه كان يسرد حكايات ووقائع لأبطالنا الشهداء من الجيش المصري الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن والحفاظ على استقراره وأمنه.

وكان من بين المكرمين: أمير كرارة ومحمود حافظ ودينا فؤاد وإسلام حافظ وباهر دويدار، وعدد من المشاركين بالمسلسل الذي عرض خلال رمضان الماضي.

وأعرب كل فرد من المشاركين في العمل عن سعادتهم بتواجدهم في العمل وتواجدهم اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

"الاختيار" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

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