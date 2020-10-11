17 مليون جنيه لإعادة بناء مستشفى فارسكور المركزي

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الأحد، موافقة الوزارة على هدم وإعادة بناء مستشفى فارسكور المركزي، موضحًا أنه جرى رصد 17 مليون جنيه لإنهاء أعمال البناء.أضاف عبدالجواد أن المديرية أعدت التقارير الفنية لإدراج المشروع بالخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام 2021، موضحًا أن المستشفى يخدم أهالي مركز فارسكور والقرى التابعة له، لافتًا إلى أن وفدًا من الوزارة تفقد المركز الطبي، واستمع إلى مسئولي القطاعات بالمديرية قبل الموافقة على الهدم وإعادة الإنشاء.