الأمم المتحدة: مشاورات الغردقة فتحت حقول النفط في ليبيا

رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي بفضل مشاورات الغردقة التي جرت في مصر نهاية الشهر الماضي.وأكدت البعثة، في بيان مساء اليوم عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن استئناف إنتاج النفط في أكبر حقول النفط الليبية يعود إلى تحسّن الوضع الأمني بحقل الشرارة بعد المباحثات بين الجهات الأمنية، لا سيما تلك التي عقدت بالغردقة.وشدد البيان الأممي على انضمام الاستفادة من موارد ليبيا النفطية دون معوقات، والإدارة الفعالة لعائدات النفط مصلحة وطنية مشتركة.واعتبرت الأمم المتحدة أن هذا القرار يعكس أيضًا المناخ البنّاء الذي وجد في الفترة التي تسبق استئناف المحادثات العسكرية والسياسية بين الأفرقاء الليبيين وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.واستضافت مدينة الغردقة نهاية الشهر الماضي مباحثات أمنية وعسكرية بين الجيش الليبي ووفد تابع لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.