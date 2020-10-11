غدًا.. دور الـ16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش تحت سفح الأهرامات

تستقبل منطقة أهرامات الجيزة منافسات الدور ١٦ لبطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش البلاتينية للرجال وللسيدات، غدا، وبدأت منافساتها التمهيدية يوم السبت الماضي بملاعب نادي نيو جيزة، وتستمر فعالياتها حتى 17 من أكتوبر الجاري.وتحظي البطولة التى تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، برعاية وزارة السياحة والآثار وتشهد مشاركة 96 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار، ويعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.وأعرب أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة عن سعادته باستضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة تشجيعا منها لمنتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر، مشيرا الى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت المليء بالتحديات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها فى لعبة الاسكواش.وأكد أشرف محي الدين أن ضمان سلامة اللاعبين والجمهور من أهم الأولويات، لذلك نحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وسياسات التباعد الاجتماعى خلال البطولة.