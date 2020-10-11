ماذا حقق السيسي في ملف الإسكان خلال ٦ سنوات؟

الإسكان الاجتماعي

دار مصر

"مشروع janna"

"سكن مصر"

"توفير الأراضي للأفراد"

"مشروعات القطاع الخاص"

"تطوير المناطق العشوائية"

"تطوير مناطق غير مخططة"

"دعم الصرف الصحي"

"مشروعات الطرق"

"تنفيذ المدن الجديدة"

يعد ملف الإسكان الأكثر أهمية وتعقيدا في آن واحد، حيث يعتمد في جزء منه على توفير السكن الملائم للأسر الفقيرة وسكان المناطق العشوائية من جهة، وتوفير مساكن للشباب من جهة أخرى، وهذا ما عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في ٦ سنوات.وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يخدم شريحة الشباب ومحدودى الدخل، تم الانتهاء فيه من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 51 مليار جنيه منها 38 % بالمحافظات، وجارٍ تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 37 مليار جنيه.نفذت وزارة الإسكان وحدات دار مصر بتكلفة 13 مليار جنيه، وفى مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه.أما مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 36248 وحدة أخرى، بتكلفة 14.5 مليار جنيه.كما تم تنفيذ 67696 وحدة بمشروع سكن مصر بتكلفة 20.3 مليار جنيه، وفى مشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة، بتكلفة 670 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ 67696 وحدة أخرى، بتكلفة 20.3 مليار جنيه.طرحت وزارة الإسكان 328 ألف قطعة أرض للأفراد في 6 سنوات، حيث اكد الوزير في تصريحات سابقة أن الوزارة لا تعمل فقط على الاسكان الاجتماعي بل تعمل على تحقيق رغبة المواطنين فى تملك مسكنهم الخاص، حيث تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضى إسكان: اجتماعى – متميز – أكثر تميزًا)، وهذه الأراضى وفرت ملايين الوحدات السكنية.الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التعاقد على 17 مشروعًا بمساحة 19250 فدانًا، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).عانت الدولة في عشرات السنين الماضية من ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، من أجل توفير حياة كريمة لأهالي تلك المناطق، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 مليارًا للمشروعات + 15 مليارا قيمة الأراضي)، وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، فى 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارًا للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي).كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، موضحًا أنه تم مؤخرا تطوير ميدان التحرير، وذلك فى إطار مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.اهتمت الدولة بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، ولا سيما خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية.ففي مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعًا بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعًا، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.وفي مجال صرف صحي المدن تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعًا بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعًا، بتكلفة 6.2 مليار جنيه.وفي مجال صرف صحي المناطق الريفية تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.بذلت وزارة الإسكان جهدا ملحوظا في مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجارى العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.شرعت وزارة الاسكان فى تنفيذ جيل من المدن الجديدة، وهى مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 6068 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 13260 وحدة بها، كما تم الانتهاء من تنفيذ 178 فيلا، وجارٍ تنفيذ 774 فيلا، وجارٍ تنفيذ 2920 وحدة بالإسكان المختلط والواحة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج بمنطقة الأعمال المركزية، هذا بخلاف أعمال المرافق التى يتم تنفيذها.وتعمل الحكومة الآن على تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، لتكون من أهم المدن المطلة على البحر المتوسط، وتم حتى الآن فى مشروع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، الانتهاء من تنفيذ 5 مبانٍ، وتشغيل 3 منها (سكن الطلاب – كلية الصيدلة – كلية طب الاسنان).