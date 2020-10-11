رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز أبحاث أمريكي يثمن إدارة المغرب للحل السياسي في ليبيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:48 م
ليبيا
ليبيا
محمد عمر
طباعة
اعتبر موقع «أوراسيا ريفيو» الأمريكي للدراسات والبحوث أن استضافة المغرب جولات الحوار بين الأطراف الليبية في بوزنيقة أعاد تأكيد وضع المغرب كأرض سلام ومصالحة وحوار.

وسلّط الموقع الأمريكي، في تقرير له اليوم الضوء على مشاورات بوزنيقة التي عقدت في الفترة من 6 - 10 سبتمبر الماضي بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، معتبرًا أنها المشاورات أثبتت الدور المهم الذي تلعبه المملكة في مساعدة على الأطراف الليبية إيجاد حل سياسي لخلافاتهم وبالتالي تمكين ليبيا من الخروج من الفوضى التي انزلق فيها منذ سقوط معمر القذافي 2011.

وقال الموقع إن الحوار الليبي يتقدم ببطء، فخَلال نهاية الجولة الثانية في بوزنيقة تمكن الطرفان في هذه المفاوضات من التوصل إلى إجماع يبشّر بالخير لحل نهائي ودائم لهذا الصراع، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المحادثات في جو "هادئ ومسؤول" يسمح بإحراز تقدم ملموس وهو تكريس أيضًا، لجهود المملكة لتجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي في السلام والأمن والاستقرار.

وقال أوراسيا ريفيو إن الجولة الأولى من مشاورات بوزنيقة كانت تهدف للحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الأطراف المتناحرة وأسفرت عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لشغل المناصب السيادية، أما الجولة الثانية والتي انتهت منذ أيام من مشاورات بوزنيقة مثلت فرصة لمواصلة الحوار واستئناف الاجتماعات بين الطرفين لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ وتفعيل نتائج الجولة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن دور المغرب "البناء والنشط" في تيسير الحوار الليبي حظي بترحيب وتقدير واسع النطاق من العواصم الغربية والعربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام لحل الأزمة الليبية، بما في ذلك آخر جهود المملكة المغربية التي استضافت جلسات الحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

موضوعات متعلقة

وزارة القوى العاملة.. رابط تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الرابعة

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

«أسرة جاحدة».. أب يهرب من بيته بعد ضربه وإهانته (فيديو)

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

تاريخ المولد النبوي 2020

كيفية حجز موعد تساهيل

أيام زمان

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
«السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

رائحة البحر

«كدمة في جسد العالم» ديوان جديد لمصطفى أبومسلم

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»