مركز أبحاث أمريكي يثمن إدارة المغرب للحل السياسي في ليبيا

اعتبر موقع «أوراسيا ريفيو» الأمريكي للدراسات والبحوث أن استضافة المغرب جولات الحوار بين الأطراف الليبية في بوزنيقة أعاد تأكيد وضع المغرب كأرض سلام ومصالحة وحوار.وسلّط الموقع الأمريكي، في تقرير له اليوم الضوء على مشاورات بوزنيقة التي عقدت في الفترة من 6 - 10 سبتمبر الماضي بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، معتبرًا أنها المشاورات أثبتت الدور المهم الذي تلعبه المملكة في مساعدة على الأطراف الليبية إيجاد حل سياسي لخلافاتهم وبالتالي تمكين ليبيا من الخروج من الفوضى التي انزلق فيها منذ سقوط معمر القذافي 2011.وقال الموقع إن الحوار الليبي يتقدم ببطء، فخَلال نهاية الجولة الثانية في بوزنيقة تمكن الطرفان في هذه المفاوضات من التوصل إلى إجماع يبشّر بالخير لحل نهائي ودائم لهذا الصراع، مشيرًا إلى أن استمرار هذه المحادثات في جو "هادئ ومسؤول" يسمح بإحراز تقدم ملموس وهو تكريس أيضًا، لجهود المملكة لتجاوز الأزمة في هذا البلد وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي في السلام والأمن والاستقرار.وقال أوراسيا ريفيو إن الجولة الأولى من مشاورات بوزنيقة كانت تهدف للحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الأطراف المتناحرة وأسفرت عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لشغل المناصب السيادية، أما الجولة الثانية والتي انتهت منذ أيام من مشاورات بوزنيقة مثلت فرصة لمواصلة الحوار واستئناف الاجتماعات بين الطرفين لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ وتفعيل نتائج الجولة الأولى.وأشار التقرير إلى أن دور المغرب "البناء والنشط" في تيسير الحوار الليبي حظي بترحيب وتقدير واسع النطاق من العواصم الغربية والعربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام لحل الأزمة الليبية، بما في ذلك آخر جهود المملكة المغربية التي استضافت جلسات الحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.