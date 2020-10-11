المتحدث باسم «المتحدة»: حديث الرئيس عن «الاختيار» به رسائل وتكليفات

قال المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس حسام صالح، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مسلسل «الاختيار» في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، شرف كبير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأنه تكريم في مناسبة ذكرى حرب أكتوبر.وأضاف «صالح» في مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية «الحياة»: «حديث الرئيس شرف لنا جميعًا داخل الشركة، لأنه تكريم من الرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ووجودنا في الحفل نفسه يجعلنا نشعر بأنه تكريم، خاصة أن الرئيس طلب مننا الصعود مرة أخرى لكي يتحدث معنا».وتابع: «مسلسل الاختيار اشتركت في إعداده القوات المسلحة وأجهزة بالدولة، والعمل لم يعتمد على بطل أو بطلين، لكن مجموعة من الأبطال يروون قصة حقيقية، والناس الموجودة حاليًا عاصروها لأنها قريبة في العمر الزمني».واستكمل: «عادة عندما يتم كتابة العمل الفني لفترة سابقة قد تكون 30 سنة أو أكثر، لكن مسلسل الاختيار تناول فترة زمنية قريبة، وبالتالي تجسيد العمل سيكون مختلفًا، والرئيس السيسي قال في حديثه خلال الندوة التثقيفية أنا معرفش جابوا الناس دي منين».وقال المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «فريق عمل المسلسل عرف تفاصيل ما حدث بالضبط، لأن الحبكة بتاعتها أدت إلى تفاعل المواطنين مع العمل.. الجميع اشتركوا في عمل مسلسل الاختيار، فالعمل لم يعتمد على بطل أو اثنين، لكن اعتمد على مجموعة كبيرة من الأبطال، والعمل جاء مع التطور الزمني للمرحلة التي نعيشها.. شرف لنا أننا استطعنا أن نوصل ما يحدث للمواطن المصري ويضع علينا عبئًا كبيرًا لما يتطلبه من مجهود».وأضاف: «حديث الرئيس أكثر من الشكر، وكان هناك رسائل كثيرة، وكلفنا الرئيس بأشياء كثيرة وهو شرف للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنه جزء من عملنا ورسالتنا، ويضع علينا كثير من العبء والمسئولية الوطنية».واختتم صالح حديثه: «بعيدًا عن مسمى العمل المقبل من مسلسل الاختيار، لكن العمل فتح مسئولية كبيرة علينا، وجعلنا نستطيع تقديم أكثر من عمل في أكثر من اتجاه، ومصر مليئة بالقصص والتضحيات ليس في المجال الأمني والعسكري فقط، وهناك ناس بذلت مجهودا في مجالات أخرى».