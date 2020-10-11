‏ملكة بريطانيا تكرّم مصري تقديرًا لجهوده في دعم اللاجئين

ملكة بريطانيا تكرّم مصري تقديرًا لجهوده في دعم اللاجئين
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:44 م
وفاء عليطباعة
منحت ملكة بريطانيا إليزابيث المواطن المصري أشرف حميدو جائزة الوسام الملكي الشرفي British Empire Medal، تقديرا لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء خلال فترة COVID-19 بمنطقة هالتون بأنجلترا.
ويعد أشرف حميدو هو مدير موسسة A Better Tomorrow التي تتعامل مع المهاجرين زوي العرقيات المختلفة بمنطقة هالتون بإنجلترا، وكان قد حاز العام الماضي على الجائزة الأولي good neighbor 2019 عن الفئة العمرية from 18-65years نتيجة دعمه ومساهماته ونشاطاته المختلفة في مساعدة المهاجرين وحصل على متطوع العام 2019 عن مدينة ويدنس Widnes من الاتحاد الرياضي بمنطقة ليفربول لكرة القدم، حيث حصل على الجائزة تتويجا لجهوده في مجال العمل الاجتماعي من عام 2015 وإلى الآن.
وصرح مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات في أوروبا، أن هذا التكريم يعتبر تكريما لكل المصريين بالخارج الذين يأخذون على عاتقهم خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه وإظهار الجالية المصرية بصورة مشرفة.
ويعد أشرف حميدو هو مدير موسسة A Better Tomorrow التي تتعامل مع المهاجرين زوي العرقيات المختلفة بمنطقة هالتون بإنجلترا، وكان قد حاز العام الماضي على الجائزة الأولي good neighbor 2019 عن الفئة العمرية from 18-65years نتيجة دعمه ومساهماته ونشاطاته المختلفة في مساعدة المهاجرين وحصل على متطوع العام 2019 عن مدينة ويدنس Widnes من الاتحاد الرياضي بمنطقة ليفربول لكرة القدم، حيث حصل على الجائزة تتويجا لجهوده في مجال العمل الاجتماعي من عام 2015 وإلى الآن.
وصرح مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات في أوروبا، أن هذا التكريم يعتبر تكريما لكل المصريين بالخارج الذين يأخذون على عاتقهم خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه وإظهار الجالية المصرية بصورة مشرفة.