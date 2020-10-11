‏ملكة بريطانيا تكرّم مصري تقديرًا لجهوده في دعم اللاجئين

منحت ملكة بريطانيا إليزابيث المواطن المصري أشرف حميدو جائزة الوسام الملكي الشرفي British Empire Medal، تقديرا لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء خلال فترة COVID-19 بمنطقة هالتون بأنجلترا.ويعد أشرف حميدو هو مدير موسسة A Better Tomorrow التي تتعامل مع المهاجرين زوي العرقيات المختلفة بمنطقة هالتون بإنجلترا، وكان قد حاز العام الماضي على الجائزة الأولي good neighbor 2019 عن الفئة العمرية from 18-65years نتيجة دعمه ومساهماته ونشاطاته المختلفة في مساعدة المهاجرين وحصل على متطوع العام 2019 عن مدينة ويدنس Widnes من الاتحاد الرياضي بمنطقة ليفربول لكرة القدم، حيث حصل على الجائزة تتويجا لجهوده في مجال العمل الاجتماعي من عام 2015 وإلى الآن.وصرح مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات في أوروبا، أن هذا التكريم يعتبر تكريما لكل المصريين بالخارج الذين يأخذون على عاتقهم خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه وإظهار الجالية المصرية بصورة مشرفة‏.