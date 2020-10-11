المغربية عائشة الوعد تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «لو فاكر»

تستعد المطربة المغربية عائشة الوعد، لإطلاق أغنيتها الجديدة "لو فاكر" يوم 16 أكتوبر الجاري، من كلمات أحمد عادل، ألحان وإنتاج المهدي عبده، توزيع محمد بسري، وقامت بتسجيلها باستوديو التكامل بمصر.واختارت المطربة طرح الأغنية الجديدة على طريقة الفيديو الكليب، وسيتولى إخراجه المخرج جبرائيل امرابي، وذلك حتى تضمن لأغنيتها التي صورت بالمغرب الانتشار الكبير.الجدير بالذكر أن "الوعد" من الأسماء الفنية العربية الوازنة، مثقفة تتكلم 5 لغات، اكتشفها الموسيقار بليغ حمدي، من خلال برنامج "مواهب" المغربي، وكان سببا في استقرارها بالقاهرة وتعرفها على كبار الأسماء في الأدب والفن، هذا وقد تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة للفنون والمحبة والسلام، ولها أرشيف مهم من الأغاني الوطنية والعاطفية، تعاملت مع أكبر الملحنين العرب كبليغ حمدي، يحيى الموجي، حلمي بكر، وفاروق الشرنوبي، ومن أشهر أعمالها "مطر في الشوارع".