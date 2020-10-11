«الزراعة»: نفوق الأسماك مشكلة بسبب نوعية المياه

ينظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية بعنوان العوامل المؤثرة على أمراض وصحة الأسماك في الفترة من ١٨ لـ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠.وقالت الدكتورة أميرة الحنفي مدير المعمل، إن ظاهرة نفوق الأسماك أصبحت مشكلة كبيرة في الآونة الأخيرة وهي مشكلة مركبة بين جودة المياه المستخدمة في الاستزراع السمكي والتغذية والمسببات البكتيرية والطفيلية والفطرية، والبرنامج يتناول نفوق الأسماك في فصل الصيف والعوامل البيئة المسببة للنفوق والأمان الحيوي في المزارع السمكية وتأثير الطحالب الضارة على نفوق الأسماك، وذلك من خلال محاضرات نظرية وعملية في أقسام المعمل المختلفة ومع نخبة أساتذة متخصصين.