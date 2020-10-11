أرمينيا: تركيا جلبت عناصر قتالية من الشرق الأوسط لدعم أطماعها

أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأحد، أن أفعال تركيا توضح جليًا تطلعها لتحويل منطقتنا لساحة تحقق فيها طموحاتها التوسعية.وذكرت الخارجية الأرمينية في بيان مساء اليوم، إن تركيا تمد أذربيجان بعناصر قتالية من الشرق الأوسط ومعدات وخبراء عسكريين لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار، وفق قناة "سكاي نيوز".وشددت الخارجية الأرمينية على أن تركيا ما زالت مصرة على زعزعة الاستقرار في إقليم ناجورني كاره باج عن طريق الهجمات المتكررة والمعدة مسبقًا عليه.واتهمت وزارة الخارجية الأرمينية تركيا بالسعي لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم.ورحبت مصر في وقت سابق اليوم ‏بالتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا.وذكرت وزارة الخارجية إن مصر تدعو الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والامتناع عن خرقه تحقيقًا للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة، مؤكدة أهمية عودة الجانبين إلى طاولة المُفاوضات وصولًا إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.