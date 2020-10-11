نهلة النمر: اختياري سفيرة يرجع لثقة وزيرة التضامن

أعلنت نهلة النمر، أخصائي اجتماعي في جمعية وطنية لدور الايتام، اختيارها كأول سفيرة من قبل وازة التضامن الاجتماعي للرقابة المجتمعية.وقالت «النمر»: «كانت مفاجأة باختياري سفيرة وهذا دليل على ثقة وزيرة التضامن، وهناك انجازات ستقوم بها حتى تكون على قدر الثقه التي وضعتها بي الوزيرة».وأوضحت أن هذا المنصب بالنسبة لها لم يكون شيئا جديدا، ولكن يكون في نفس سياق عملها في جمعية وطنية لدور الأيتام، مشيرة إلى أن علاقاتها بالجمعيات الخيرة قوية وهذا سيسهل لها أعمالها في المنصب الجديد.وأكدت أنها تعمل مع فريق كامل داخل الجمعية الوطنية، مشيرة إلى أنها تعمل الآن مع الفريق على مشروع «تأهيل المغادرة» وتدريب الأيتام على مغادرة الدار والاستقلال، بالإضافة إلى أن هناك أنشطة وبرامج ستطبق على الشباب الأيتام خلال العام المقبل مع الجمعيات من خلال وزارة التضامن.وأوضحت أن نظرة المجتمع اختلفت كثيرا عن دور الأيتام، مشيرة إلى أن هناك تطورا كبيرا في دور الأيتام عن الأعوام السابقة، حيث إن هناك تغيرا ما بين ٢٠ لـ٣٠٪ وهذه نسبة كبيرة بخصوص التغير والتقدم في دور الأيتام.