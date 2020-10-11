وزيرة التضامن: نعمل على إشراك الفتيات في قضايا المجتمع

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة كيميت بطرس غالي ومؤسسة أجيال على دمج برامج رسائل وعي التي تستهدف الأسر الأكثر فقرا وتناقش قضايا وموضوعات الفتاة مع وزارة التربية والتعليم لإشراك الفتيات في مدارس المجتمع، والتوعية بالقضايا التي تشغل المجتمع لتمكين الفتيات بالمعرفة السليمة في حوالي ٦٠٠ مدرسة، مشددة على أن الوزارة تسعى دائمًا لاستخدام التكنولوجيا والحلول الإلكترونية في المعرفة والتواصل السليم.كما أكدت خلال الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أنه في إطار التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الفتيات وتمكينهن من خلال مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» وتم اختيار الفتيات المشاركات لعام 2020 بناء على معيارى التميز والتنوع بما يشمل التفوق الأكاديمي، الرياضي، الفني، الابتكاري والمهاري. كما تم تمثيل كافة الفئات الاجتماعية من مختلف أقاليم الجمهورية.