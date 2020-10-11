أولياء الأمور يستغيثون من ارتفاع أسعار «سبلايز المدارس»

اشتكى عدد من أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من مغالاة المدارس في طلبات «السبلايز» هذا العام في ظل قلة عدد أيام المدارس وحضور الطلبة للمدرسة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وتجاوزت قائمة «السبلايز» الأدوات المكتبية المتعارف عليها من كشاكيل وأقلام وألوان وصمغ إلى متطلبات إضافية ومواد تعقييم للمدرسة وأدوات مكتبية للمعلمين وإدارة المدارس، لتتخطى قيمة هذه المتطلبات في بعض المدارس الدولية لـ1000 جنيه بسبب المطهرات والكحول والكمامات وقناع الوجه.وتشمل قائمة المتطلبات أو «السبلايز» في بعض المدارس أدوات تعقييم للفصول والحمامات «ديتول» خلال فترة الدراسة واستمرار فيروس كورونا تشمل مطهرات للأسطح والأرضيات حجم كبير وصابون للحمام و5 علب كمامات من كل طالب وفيس شيلد متعدد الغيارات.وقالت إيمان علي، إحدى أولياء الأمور التي لديها طفلان في مدرسة خاصة إنها مطالبة بتوفير المطهرات وأدوات التعقيم والمناديل و٢ علبة كمامة لكل طفل بجانب قناع الوجه مع الأدوات المدرسية المستخدمة في الأنشطة التعليمية خلال اليوم الدراسي مثل الألوان وورق الفوم وجليتر ومسدس شمع ولوحات كانسون ومقص، بالإضافة لباكيت ورق للتصوير A4، مضيفة أنها كل عام تقوم بشراء هذه المتطلبات بحوالي ٥٠٠ جنيه أو أكثر لكن مع وجود فيروس كورونا طالبت المدرسة بتوفير الكحول والكمامات والديتول ومناديل التواليت ومناديل المكتب وبكميات كبيرة بالرغم من قلة عدد أيام الحضور.وفي السياق، قالت نور السعيد، إحدى أولياء الأمور، إن قائمة «سابلايز المدارس» انتقلت من الأدوات المكتبية إلى قائمة شوبنج للمدرسات، وأصبحت تضم كافة الأنشطة التي من المفترض أن تقوم بها المدرسة نظير المصروفات المدرسية الباهظة وتزداد سنويا دون رقيب أو حسيب.وأضافت، أن المدرسة تطلب أدوات كثيرة مثل الجليتر وفوم بعدد مبالغ به وأقلام سبورة للمدرسات وزينة للفصول ومعطر جو ومعقم للحمام وصابون للأيدى وجليتر ولوحات كانسون واسكتش كانسون ألوان وإسكتش كانسون أبيض وعلبة صلصال طبي، ولاصق بريت ودوسية بلاستيك وطقم ملابس شتوي كامل احتياطي وطقم ملابس صيفي احتياطي ومطهر للأيدي «جيل» عبوة 1 لتر، وصابون ديتول للأيدي وباكيت بكر مناديل تواليت مضغوط «الباكيت 6 بكرات» وباكيت بكر مناديل مطبخ كبير «الباكيت 6 بكرات»، وباكت مناديل عدد 500 منديل للوجه، وباكت تيكت سادة مستطيل وسط.وطالبت بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم للسيطرة على متطلبات المدارس الخاصة والدولية المبالغ فيها ومنع استغلال أولياء الأمور في ظل انتشار فيروس كورونا، خاصة أن المدارس رفعت أسعار الباص هذا العام ولم نحصل على تخفيض الباص العام الماضي.