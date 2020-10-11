ياسمين كشك: الرئيس مدحني في معرض تراثنا: «أنتِ مُنتجة»

انطلق اليوم السبت، فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية، التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر المعرض حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وعرض مئات من الفنانين الحرفيين منتجاتهم، في المعرض، وسط فرحة عارمة من قبل فناني الحرف اليدوية ومحبيها."الدستور" تحاور مجموعة من فنانى الحرف اليدوية المشاركين فى معرض تراثنا 2020 للحرف اليدوية.ياسمين كشك: "السيسي قالي أنتِ شخص منتج"من مدينة المنصورة المعروفة بطبيعتها المصرية إلى القاهرة الجديدة، تحديدًا فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تعرض ياسمين كشك منتجاتها من الأحجار الكريمة التى صنعتها بيدها بإبداع فريد.تقول الفنانة ياسمين كشك لـ"الدستور" عن أول يوم لها بمعرض تراثنا للحرف اليدوية: "اشتركت بالمعرض من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعد هذه أول مشاركة لي فى المعرض، أقدم فى المعرض مجموعة من الإكسسوارت من الأحجار الكريمة، ومنتجات بالكروشيه، ومبسوطة انى شاركت فى ملتقى مثل هذا".وتتبدل نبرة صوت ياسمين، بفرحة عارمة وهى تقول: "قابلت الرئيس السيسي اليوم فى الافتتاح، وهذا بالنسبة لى بمثابة دفعة نفسية كبيرة".وعن الحديث الذى دار بينهما، كشفت ياسمين لـ"الدستور" أنها حدثته عن مشكلة دراسية خاصة بها، فهى تسعى للحصول على الماجستير فى كليتها "آداب إنجلش" بجامعة المنصورة، ووعدها الرئيس بأن يحل مشكلتها، وأثنى على منتجاتها: "قالى أنى شخص منتج".وتعمل ياسمين فى الأحجار الكريمة، منذ 7 سنوات، عبر الانترنت، وشاركت فى الكثير من المعارض الداخلية، وتحكي ياسمين، عن توقف العمل بمجالها منذ شهر مارس الماضي حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا فى مصر، ولكنها تعود من خلال ملتقى "تراثنا"، كما أنها تجيد عزف آلة البيانو فهى "بيانيست" ماهرة عبر اليوتيوب.وتشير إلى أن كلا الموهبتين متعلقتين بالطبيعة، قائلة: "الموسيقى غذاء العقل بالنسبة لى وتفيدنى فى عمل المنتجات اليدوية"، وتحلم ياسمين بأن تحصد شهادة "الدكتوراة"، كما تحلم بأن يكبر مشروعها ليصبح عالميًا، لتعرف العالم كله بمنتجها المصري الأصيل.