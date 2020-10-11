مرثا محروس: «تراثنا» صورة حقيقية للهوية والذوق المصري

زارت مرثا محروس، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يستمر حتى يوم ١٥ أكتوبر الجاري.يأتي ذلك في إطار اهتمامها وحرصها على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتي تعكس صورة حقيقية عن الذوق المصري الأصيل والتراث السيناوي والبدوي، والذي يعمل على الحفاظ على الهوية المصرية التي هي أحد أهم أهداف برنامجها الانتخابي.وصرحت مرثا محروس بأن إقامة المعرض تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز.حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.ومن اللافت أن المعرض هذا العام يستضيف دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وتم تخصيص أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية من جلود وأخشاب ومعادن والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة وأنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السودانى، وهناك اهتمام كبير من الحكومة السودانية لدعم قطاع المشروعات التراثية وتطويره والتوسع في إنتاجه.وجدير بالذكر وجود شباب وأطفال من ذوي الهمم ضمن العارضين مما يعكس امتلاكهم للقدرات العظيمة الإبداعية التي تحتاج إلى منفذ لتخرج للنور وتُكلل بالنجاح، وكانت على سبيل المثال (مشغولات التللي، المشغولات الفضية والنحاسية، المنتجات الزجاجية، الصدف والخوص، مفروشات أخميم، السجاد اليدوى، الخزف، الحجازة، الاكسسوار الحريمى، منتجات الجلود، وحدات الإضاءة، فضلًا عن منتجات سيناء)، كما يتضمن عروضًا حية يقوم خلالها الحرفيون بعرض طرق تصنيع المنتجات المختلفة بشكل مباشر للجمهور.