«التموين» تحدد 14 شرطًا لإنشاء المخابز البلدية

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ١٤شرطا لإنشاء المخابز البلدية في التجمعات السكنية الجديدة أو المناطق التي تخلو من المخابز وفقا لمتوسطات نصيب الفرد من الخبز ومنها:1- يشترط أن تكون مساحة المخبز لا تقل عن 65 م.2- ارتفاع المخبز لا يقل عن 4 م ويكون بالخرسانة المسلحة والحوائط جميعها مغطاة بالقيشاني.3- مصدر المياه والكهرباء عمومي مع وجود صرف صحي.4- جدران المعجن بالقيشاني وأرضية المعجن مبلطة مع وجود منافذ مغطاة بالسلك ووجود صنبور مياه خاص بالعجين واخر للمياة الساخنة، وأن يتم العجن آليا في حلة مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ.5- يجب أن تكون دورة المياه والمغاسل مناسبة وبعيدة عن المعجن وصالة الخبز ومكان مستقل للدقيق.6- يجب عدم تعرض الخبز للهب المباشر عند الخبز، وعلى أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعى مع توافر ولاعة سولارية أو غازية لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البينة ويحظر استخدام المازوت تماما.7- الفرن نصف آلى حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.8- تزويد تغذية الوقود بمحابيس بعيدة عن الغاز لتلافي أخطار الحريق.9- لابد أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة)10- يجب أن تكون سعة خزان السولار الأرضي لا تقل عن 2 طن بعيدا عن بيت النار بحسب قدرة الفرن بخلاف خزان لبيت النار.11- وجود مناشر كافية لتهوية الخبز المنتج.12- يكون المخبز مزود بأجهزة إطفاء الحريق مع مرعاة قواعد الأمن الصناعى.13- الاحتفاظ بميزان حساس بالمخبز.14- وجود منفذ لبيع الخبز المنتج وبه فترينة عرض الخبز وارفف للتهوية ومضاء بالكهرباء.