جريمة في القاهرة الجديدة.. خادمة تسرق صاحبة المنزل وتشرع في قتلها بمعاونة عشيقها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، بإحالة خادمة وعشيقها لمحكمة الجنايات؛ لسرقتهم سكن مخدومتها والشروع في قتلها بالقاهرة الجديدة.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هم "سامية. م" خادمة، و"محمود. ع" عاطل، أقرا بارتكاب جريمة الشروع في سرقة "إلهام. ش"، بهدف سرقتها.وقالت المتهمة الأولى فى أقوالها إنها تعمل لدى المجنى عليها منذ سنة وسبع شهور، وكانت دائما العطف عليها وتقوم بمهادتها بهدايا قيمة، وفور تعرفها على المتهم الثانى قام بتحريضها على سرقة مصوغات المجنى عليها وأموالها، وعندما رفضت طلبا منها مساعدته فى سرقتها بفتح نافذة المنور ليتمكن من الدخول منها.وأضافت المتهمة: "قمت بفتح النافذة ليتمكن من السرقة دون شعور المجنى عليها وعندما شعرت به حاولت الاستغاثة فقمنا بتقييدها والتعدي عليها بآلة حادة وسرقنا مصوغاتها ولذنا بالفرار".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بقيام خادمة وعاطل بسرقة مخدومتها والشروع في قتلها وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تم تحديد مكانهم وتم ضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.