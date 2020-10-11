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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» تضع علامة تحذير على تغريدة لترامب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:14 م
تويتر
تويتر
وكالات
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وضعت شركة تويتر، اليوم الأحد، علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم فيها أنه بات محصنا ضد فيروس كورونا لانتهاكها قواعد الشركة الخاصة بنشر معلومات مضللة عن "كوفيد-19".

وقال ترامب في التغريدة: "موافقة تامة وكاملة من أطباء البيت الأبيض أمس تعني أنه لا يمكن أن التقط العدوى (لدى مناعة)، ولا يمكن أن أنقلها. معرفة ذلك أمر جميل للغاية".

وأرفقت تويتر مع العلامة المميزة للتغريدة ما يفيد بإخلاء مسئولية الشركة.

وجاء في إخلاء المسئولية "هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر الخاصة بنشر معلومات مضللة وربما ضارة عن مرض كوفيد-19".

وقالت متحدثة باسم تويتر لرويترز، إن التغريدة تقدم "مزاعم صحية مضللة" عن كوفيد-19 وإن التجاوب معها سيكون "محدودا للغاية" كما هو الحال مع مثل هذه التغريدات.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن الأطباء خلصوا إلى أنه لم يعد مصابا بمرض كوفيد-19 ولا يشكل خطرا في نقل العدوى لآخرين مع عودته للتجمعات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة لحملة الانتخابات الرئاسية.

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