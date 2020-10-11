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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مي البطران: إنجازات مصر في عهد السيسي لم تتحقق منذ 20 عامًا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:13 م
مي البطران
مي البطران
محمد الشريف
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أكد الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، أن الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها منذ قرابة الـ20 عاما الماضية، لافتة إلى أن الرئيس حرص في حديثه اليوم أن يكون واضحا في مواقفه تجاه القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، وهو ما يشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وأشارت "البطران" إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن هناك من يحاول أن يصدر للشعب المصرى أن السلطة فى مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة، كشفت عن الوجه القبيح للجماعة الإرهابية التي تهدف دائما إلى تشويه الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.

ووصفت حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصريحات الواثقة القوية، الذي أعلن أمام العالم أجمع بأن مصر لن تكون هزيمتها بحرب من الخارج، وأن الجيل الرابع والخامس من الحروب موجودة بالفعل وتقوم على التشكيك في قدرات الشعب وقياداته، وأن الدولة المصرية تدرك حجم المخاطر والتحديات التي تحاك ضدها للنيل من استقرار شعبها.

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