محافظة القاهرة توزع شنط مدرسية برعاية «الإقليمي للجمعيات»

شارك إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، في حفل أقيم بمدينة نصر تحت رعاية الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.شمل الحفل توزيع شنط وأدوات مدرسية على الطلاب تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في حفل أقيم بجمعية دار الأرقم بمدينة نصر، بمشاركة الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس جمعية دار الأرقم ورئيس حى شرق ومدير إدارة تضامن شرق مدينة نصر.جاءت الاحتفالية ضمن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها أجهزة المحافظة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين حسب توجيهات القيادة السياسية.