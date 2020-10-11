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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: مصر من أول ٢٠ دولة صدقت على اتفاقية حقوق الطفل

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:01 م
نفين القباج
نفين القباج
ولاء جمال - هويدا سعيد
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قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر من أول ٢٠ دولة على مستوى العالم صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم أولت اهتماما كبيرا بحقوق الفتيات خاصة بين الفئات الأكثر فقرا، كما أعلنت مصر عام ٢٠٠٣ عاما للفتاة، وأطلقت حملة وطنية لدعم الفتاة تضمنت 3 رسائل هى «لا للحرمان من التعليم - لا لختان الإناث - لا للزواج المبكر» وخرج من هذه الرسائل عدة برامج ومبادرات منها «مبادرة تعليم البنات - البرنامج القومي لمناهضة الختان»، وتم دمج الزواج المبكر في عدد من المشروعات التي تستهدف حقوق الفتاة، كما أنه فى عام ٢٠٠٨، تم تعديل قانون الطفل، وتم رفع سن الزواج للفتيات وتجريم ختان الإناث.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الفتاة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ففي ٢٠١٦ تم تغليظ عقوبة ختان الإناث وتحولت من جنحة إلى جناية وتغلظت العقوبة لـ 7 سنوات سجن، وفي حالة الوفاة تزيد العقوبة، كما استحوذ القانون على اهتمام كبير من رئيس الجمهورية، كما كانت هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواجهة ظاهرة التحرش والتصدى لها.

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