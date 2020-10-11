وزيرة التضامن: ندعم الفتيات في الحصول على حياة آمنة

أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالحضور في مقر وزارة التضامن الاجتماعي للاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، مؤكدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 19 ديسمبر 2011 قرارها 66170 بإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للفتاة، للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اليوم العالمي للفتاة يهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن، وحقهن في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، مشيرة إلى تقديم الدعم بشكل فعال للفتيات خلال سنوات المراهقة سيمنحهن القدرة على تغيير العالم اليوم والغد ليصبحن أمهات وسيدات أعمال وقيادات.