محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

التقى عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد؛ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، بحضور عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات والأجهزة المعنية.ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود في العديد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطن والمتابعة المستمرة في هذا الشأن.وناقش محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة التي تتم بالأسواق، ومتابعة الأسواق بعد إزالة الإشغالات منعًا لعودتها مرة ثانية بما يتناسب مع الشكل الحضاري للمحافظة، لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.واستعرض الغضبان مع الحضور الموقف التنفيذى الحالي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات.وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد بالاستعداد المكثف من الأجهزة المختصة لاستقبال موسم الشتاء، والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف لمياه أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادًا لتساقط الأمطار فى موسم الشتاء القادم، واستعرض محافظ بورسعيد خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.