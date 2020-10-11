«التضامن» تتحمل مصاريف طلاب «تكافل» الحاصلين على 90% بالثانوية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحمل المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدى "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90 % بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.كما قررت وزيرة التضامن تعيين نهلة النمر - التى قضت 23 عاما داخل دار أيتام وتحدت الظروف الصعبة - سفيرة للتضامن الاجتماعى للمراقبة المجتمعية على دور الرعاية.جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2020، والتى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد بمسرح الوزارة بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال، بحضور كل من مدثر صديقى - مدير منظمة بلان انترنشيونال فى مصر، والقائم بأعمال سفير كندا فى مصر، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات فى مختلف المجالات.