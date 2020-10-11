«أسرة جاحدة».. أب يهرب من بيته بعد ضربه وإهانته (فيديو)

تخلّى 6 أبناء عن أبيهم، 74 عامًا، وطرده من المنزل بتحريض من أمهم؛ طمعًا في المعاش ليكون مصيره الشارع الذي احتضنه بعد جحود أبنائه.قال أحمد زكي محمد (شهرته محمود زكي)، لـ«الدستور» إنه يبلغ من العمر 74 عامًا ومتزوج من "خ. عمر" ولديه 6 أبناء هم "م.أحمد، وف.أحمد، ذ.أحمد، ح.أحمد، ع.أحمد، و"ر.أحمد".أضاف أن اثنين من أبنائه الذكور دائمًا ما يسيئون إليه ويتعدّون بالضرب بتحريض من زوجته؛ لأخذ معاشه، إضافة إلى طرده من المنزل، لافتًا إلى أنهم قاموا بسرقته أكثر من مرة، فهرب منهم ولجأ إلى الشارع، ليَأويه بعد أن غدر به أولاده وعندما ذهب لمنزل غير آدمي ظلوا يُطاردونه ويتعدّون عليه بالضرب.وتابع: أنه أثناء تواجده أمام مجمع محاكم مطروح قام شخص يدعى فاروق عطا بالتحدث معه؛ لأنه يعرفه منذ 50 عامًا وعندما علم بحالته وما فعله أبناؤه به قام باستضافته في منزله لمدة تعدت 6 أشهر مرددًا: «كنت خايف وبَهرب منهم.. أنا عاوز حقي وعَاوز أعيش في أمان".وأكد أحمد الملاح، المحامي، أنه قام بالتحدث مع الحاج أحمد زكي منذ 10 أيام، وتأكد من الواقعة وسيقوم بتحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أبنائه الذين قاموا بالتعدي عليه.