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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى عيد ميلاده.. مواقف صعبة في حياة عمرو دياب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:59 م
عمرو دياب
عمرو دياب
جميلة على
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مر عمرو دياب بالكثير من المواقف الصعبة منذ بداية حياته الفنية، والتي أصبحت فيما بعد جزءا من تكوينه وقدرته على الصمود في عالم الفن ليحقق النجاح الكبير الذي هو عليه الآن. ونرصد في السطور التالية بعضا من تلك المواقف:

• نكسة 67
عقب نكسة 67 تم تهجير أهالى السويس وكان عمرو دياب وقتها يسكن مع أسرته فى "فيلا" تطل على القناة وعقب احتلال إسرائيل للقناة أجبرت عائلة عمرو دياب على التهجير، وكان ذلك من المواقف القاسية التي عاشها الهضبة فى طفولته.

انتقل بعدها دياب مع أسرته إلى السكن فى شقة صغيرة بمحافظة الشرقية، وتحدث دياب عن ذلك فى العديد من لقاءاته التلفزيونية.

• طرده من شارع الهرم
في أحد الحوارات الصحفية قال عمرو دياب، إنه فى بداية حياته الصحفية كان يغني في أحد كازينوهات شارع الهرم وكانت هناك راقصة شهيرة ترقص وتقدم فقرة قبله مباشرة، وفى أحد الأيام طلب الجمهور من دياب تكرار أغانيه وهنا تدخلت الراقصة لدى إدارة الكازينو طالبة إنهاء التعاقد مع دياب.

يشار إلى كون عمرو دياب يرفض الحديث عن اسم تلك الراقصة حتى اللحظة.

• عمرو دياب تحت قبضة شاويش
وقع دياب على عقد احتكار بمبلغ زهيد مع أحد أصحاب الكازينوهات ولكن فى نفس التوقيت جاءه عرض بمبلغ كبير ومقابل مادى مغرى.

وكان عمرو دياب ينهي فقرته في الملهى الأول ليركض إلى الملهى الثاني، حتى علم محتكره بالأمر وقرر تحرير محضر ضده، ليفاجأ عمرو دياب يوما ما وهو يغني على المسرح، بشاويش يمسكه ويطلب منه التوجه معه للقسم.

ذهب عمرو دياب إلى القسم وحكى قصته لمعاون المباحث هناك، ليطلب منه الأخير الغناء، وهو ما فعله الهضبة ونال إعجاب الضابط الذي قال له "سأعقد معك اتفاق، كلما حرر ضدك محضر سأضطر للقبض عليك عقب نهاية فقرتك، وحينما تأتي سنتناول العشاء سويا ثم أخلي سبيلك، بشرط أن تتذكرني حينما تصبح مشهورا".

• دياب يستعبر بدلة للغناء
في أول فرصة تسنح له للغناء في حفل، لم يكن عمرو دياب يمتلك بدلة ليرتديها، ليقوم طبال الفرقة التي ستشاركه المسرح بمنحه بدلة كانت ضخمة بشكل ملحوظ.

وحينما صعد عمرو دياب إلى المسرح في الحفل الذي أقيم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، سخر منه كل الحاضرين من نجوم كبار ونقاد وصحفيين بشكل قاس وقام أحد الصحفيين في جريدة "روزاليوسف" بوصفه بعمر كباب، الذي يجب عليه أن يحمل حقيبته الصغيرة ويعود من حيث بدأ في بورسعيد، للعمل كمدرس موسيقى وليغني في الأفراح الصغيرة.

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