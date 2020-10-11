رائحة البحر

لم يكن هناك غير عامل منهك فوق شاطئ غادره الناس، متشابهين تمامًا يجلسان فى مواجهة البحر.

قال أحدهما للآخر: أريد النزول إلى البحر.

نظر العامل المتعب مندهشًا مما سمع بينما كان يجمع ما تركه الناس فوق الرمال، كان الوقت متأخرًا وشمس حمراء تسقط هناك عند نهاية البحر.

أجابه الآخر: الوقت قد تأخر كما أننا لا نجيد السباحة.

صمت ونظر إليه فى حزن وواصل باستسلام مراقبة سفينة تغيب فى عمق البحر.

الليل حل والعامل المجهد اختفى، ولم يبق غيرهما، عجوزان تهدلت ملامحهما المتشابهة، يسيران ببطء ينظر أحدهما إلى الآخر نظرات ملؤها اللوم والأسى بينما تقطر من ملابسه مياه بحر لم يجرؤ أن ينزل إليه أبدًا.

