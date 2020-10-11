«المحافظة على البيئة» تنتقد نفوق 11 درفيلًا بالبحر الأحمر

انتقدت جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر ما وصفته بـ«احتجاز ١١ من الدرافيل في مياه ضحلة لمدة 3 أيام ونُفوقها جنوب مرسى علم».وطالبت الجمعية في بيان الأحد وزارة البيئة بـ«عمل خطة طوارئ لإنقاذ هذه الكائنات البحرية الفريدة مثل الدرافيل والسلاحف وبقرة البحر وغيرها، لما لها من قيمة كبيرة في الحفاظ على التوازن البيئي وقيمتها الاقتصادية الكبيرة كعامل جذب سياحي»، كما طالبت الجمعية بـ«ضرورة إرسال فريق علمي في حينه، لدراسة هذه الظاهرة، وتحديد أسباب ظهورها على أرض الواقع».وأوضحت الجمعية أنه «تم العثور على عدد 11 درفيلًا نافقًا بالأمس في منطقة أبو هشيم في رأس بناس جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، وتبين أن المجموعة تضم 7 إناث وذكرا بالغا و3 صغار، لم يشارك خبراء الجمعية في فحص هذه الدرافيل»، مشيرة إلى «تعدد الآراء حول أسباب نفوق هذه المجموعة، لكن السبب الأرجح، الذي توافق عليه الجمعية أنها نتجت عن دخولها منطقة مياه ضحلة لمدة أكثر من يومين، ما أدى إلى انحسار المياه عنها».أضافت الجمعية أنه «يعد هذا الرأي هو الأوقع حيث إن هذه الظاهرة حدثت مرتين في البحر الأحمر منها واقعة حدثت عام 2014 في مرسى علم إذ قامت الجمعية بمساعدة محميات البحر الأحمر ومجموعة من المتطوعين في إنقاذ 22 درفيلا من الدرافيل الدوارة كانت محتجزة في منطقة ضحلة لمدة ثلاثة أيام، وقد استمرت عملية الإنقاذ 9 ساعات إذ قام خبراء الجمعية خلالها بمراقبة نشاط الدرافيل ثم تم إمداد خطة لتحريرها من اللاجون باستخدام شباك تدفعها إلى فتحة اللاجون ثم إلى المياه العميقة».